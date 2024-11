F1. Hommage graphique et esthétique de Colapinto à Messi et l’Argentine

Un Grand-Prix du Qatar spécial pour l’Argentin Franco Colapinto.

Le pilote argentin de Formule 1, Franco Colapinto, a dévoilé un casque au design spécial à l’occasion du Grand Prix du Qatar. Ce modèle, chargé en symboles, célèbre la victoire historique de l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2022 sur le lieu même de la course dominicale que disputera le pilote de l’écurie Williams.

Un casque aux couleurs de l’Albiceleste pour le GP du Qatar

Le casque est conçu par l’artiste argentin Lucas Bricco. Sur les côtés, la bandière argentine se déploie, tandis que l’arrière affiche la phrase emblématique « coronados de gloria » (couronnés de gloire), accompagnée des trois étoiles représentant les titres mondiaux de l’Albiceleste. Au sommet, une image de Lionel Messi embrassant le trophée est entourée de ses coéquipiers, immortalisant un moment gravé dans la mémoire collective des Argentins.

Ce clin d’œil au capitaine de la sélection met en lumière l’impact universel de la victoire en football, même sur des figures d’autres sports comme Colapinto. Le choix du Grand Prix du Qatar pour arborer ce casque n’est pas anodin. Colapinto a rappelé sur ses réseaux sociaux l’émotion particulière de revenir sur les terres où l’Argentine a soulevé la Coupe du Monde, précisant : « Que ce soit un Argentin qui représente notre pays ici, à quelques kilomètres de l’endroit où Messi et ses coéquipiers ont marqué l’histoire, est une fierté et une responsabilité. »

Un GP à quelques kilomètres du théâtre des exploits de Messi et co

Le Circuit International de Lusail, où se dispute la course, est en effet situé à seulement 11 kilomètres du stade de Lusail, théâtre de cette finale mémorable. « Ce casque est un hommage aux champions du monde et un cadeau pour tous les supporters argentins. C’est ma manière de les représenter et de dire merci pour cette joie immense », poursuit le jeune pilote de 21 ans. Le GP du Qatar est le 23e des 24 au programme de la saison 2024. La course est programmée ce dimanche à partir de 17h, à l’heure française.