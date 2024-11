Valère Germain. Quel est son salaire en Australie au Macarthur FC ?

Après Montpellier, Valère Germain a traversé la planète pour s’installer en Australie.

Pour un joueur offensif c’est plutôt bien vu. Il y a un an, Valère Germain prenait tout le monde à contre-pied en décidant de quitter Montpellier et la France pour une destination (très) lointaine en Australie, au service du Macarthur FC. L’ancien attaquant de l’AS Monaco, puis de l’Olympique de Marseille et du Montpellier HSC en suivant, s’est engagé pour deux ans.

Un salaire 2 à 3 fois inférieur à ce qu’il gagnait avec Montpellier

Interrogé au printemps dernier par le magazine France Football, Valère Germain, 34 ans, ne s’en cachait pas : « Je gagne deux à trois fois moins qu’à Montpellier. J’aurais pu rester en L 1, mais je n’y voyais plus d’intérêt. On vit bien, on a un bel appart dans un quartier cool. C’est surtout une expérience de vie et familiale, plutôt qu’un choix sportif. Il me reste deux ou trois ans pour kiffer, moi et ceux qui m’ont suivi partout. »

Valère Germain est l’un des footballeurs les mieux payés d’Australie

A Montpellier, selon les estimations du journal L’Equipe, Germain avoisinait les 900 000 euros brut annuels, hors primes additionnelles. Aujourd’hui en Australie, selon les indiscrétions à ce sujet, il avoisinerait les 600 000 dollars australien par saison, soit au cours monétaire actuel, environ 370 000 euros. Il n’en demeure pas moins le joueur le mieux payé du Macarthur FC et l’un des plus gros salaires du football australien, toutefois à moitié moins que l’ancien attaquant du Bayern et la Juve, Douglas Costa, avec le Sydney FC.

