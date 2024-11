PSG. Des textiles connectés pour les joueurs du PSG

Du textile connecté au service du PSG.

Les joueurs du Paris Saint-Germain vont passer au textile connecté. C’est ce que révèle l’annonce de la nouvelle marque Syncore sur les réseaux sociaux, spécialisée dans la production de vêtements qui intègrent des dispositifs électroniques et capteurs de performances.

Le PSG s’associe à Syncore

Ces textiles connectés sont capables d’analyser en temps réel les données physiques et biométriques des joueurs. Ces équipements sont conçus pour collecter des informations précises, telles que le rythme cardiaque, la température corporelle, les calories brûlées ou la durée de l’effort, pour fournir des données individuelles; aux entraîneurs et au staff médical.

Des données précieuses pour les staffs sportifs et médicaux

L’objectif est d’optimiser les séances d’entraînement, personnaliser les programmes physiques et, surtout, prévenir les blessures. Dans un environnement de plus en plus innovant et poussés vers la data et la science, ce type de produits déjà existant mais toujours plus performants est voué à se développer à grande échelle. Au Paris SG comme ailleurs…