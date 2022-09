Budgets et masses salariales de la Starligue handball 2022-2023

Une nouvelle saison débute en Liqui Moly Starligue

Après deux saisons dans le dur, en conséquence de la Covid et des restrictions sur le public, le hand français se refait une santé. A 5,360 millions d’euros, jamais le budget d’un club de l’élite du handball n’avait aussi élevé que cette saison 2022-2023, de la Liqui Moly Starligue. Ça n’est toutefois pas beaucoup plus que l’exercice 2018-2019 d’avant crise, à 5,334 millions, mais 2% de mieux que l’exercice dernier.

Comme toujours le PSG domine le sujet de la Starligue 2022-2023

Cette moyenne est l’équivalent du club de Limoges, sachant que comme toujours, le PSG stimule les budgets des clubs de son championnat ; il dépasse les 16 millions et est, a minima à près du double de ses dauphins, Montpellier et Nantes et il est presque sept fois supérieur à celui de Sélestat, le plus modeste du plateau. Le PSG, explique la Ligue nationale de handball (LNH) est le seul qui repose son budget sur les dépenses et non les recettes, « en raison de son modèle économique particulier ».

46% en moyenne le poids de la masse salariale sur le budget des clubs

Sur les salaires, la logique est naturellement proche, à quelques exceptions près. Ainsi, si les masses salariales des clubs pèsent en moyenne 46% du budget sportif, le ratio grimpe à 51% à Créteil et jusqu’à 55% à Saint-Raphaël. Il est inversement de 31% dans l’Hérault, à Montpellier.

Club Budget Masse salariale Paris 16 364 768 € 7 776 273 € Montpellier 8 630 009 € 3 368 076 € Nantes 8 196 085 € 4 049 835 €