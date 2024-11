Stade Rennais. Bienvenue à bord du nouveau bus du SRFC

Nouveau transporteur et nouveau bus pour le Stade Rennais. Photos/@Breizhcab

Depuis le début de la saison, le Stade Rennais a un nouveau transporteur officiel avec la société locale Breizhcab. Qui dit nouvelle collaboration, dit forcément nouvel autocar au service des joueurs du collectif breton. La société qui le fournit a dévoilé les images de l’habillage extérieur et intérieur de son appareil pensé pour le confort des personnes qui voyagent à son bord.

Un bus pensé pour les besoins du Stade Rennais

C’est un bus Setra, une marque du groupe Daimler. Avec ses 36 sièges en cuir inclinables, chaque joueur et membre du staff bénéficie d’un espace généreux et d’un confort personnalisé. Certains sièges sont même équipés de tablettes sur-mesure et de repose-mollets. Pour répondre aux besoins modernes des joueurs, l’autocar est équipé de la WiFi 5G. Cinq écrans 4K, dont trois dans des salons-conférences, offrent à la fois un support de communication pour le staff et de loisir pour les joueurs.

Aux couleurs du club breton qu’il transporte

Outre ses équipements, le bus se compartimente d’un espace cuisine, comprenant deux micro-ondes, deux réfrigérateurs, un évier rétractable et une cafetière. A l’extérieur, l’habillage est aux couleurs et aux codes du Stade Rennais. Impossible de ne pas reconnaitre au premier coup d’oeil le club que ce bus transporte, son nom est inscrit sur tout le long de la carrosserie, en lettres rouges sur un fond noir.