Le Tour de France femmes 2024 s’élancera des Pays-Bas

Après deux éditons disputées en France, le Tour féminin s’exportera pour le départ aux Pays-Bas, en 2024. – @ASO

Le Tour de France Femmes franchira une nouvelle étape en organisant son premier départ depuis l’étranger, en 2024. Après Paris et Clermont-Ferrand, c’est Rotterdam, aux Pays-Bas, qui accueillera le départ de la troisième édition de cette la compétition. Cette décision témoigne de l’essor croissant du cyclisme féminin.

Un départ du Tour de France féminins 2024 depuis Rotterdam

Le succès de la première édition remportée par Annemiek van Vleuten, avec une part d’audience moyenne de près de 50% sur la chaîne nationale NOS, a contribué à l’engouement autour de cette course. Le Grand Départ sera co-organisé avec les villes de La Haye et Dordrecht, qui accueilleront respectivement l’arrivée de la première étape et le départ de la deuxième. Les étapes seront retransmises en direct sur France Télévisions et diffusées dans 190 pays, comme lors des éditions précédentes.

Sur les terres de la première vainqueur de l’épreuve

« Nous sommes fiers d’organiser le premier Grand Départ à l’étranger du Tour de France femmes , avec La Haye et Dordrecht. La magie du Tour se répand toujours plus loin. Cet événement inoubliable encouragera nos citoyens à grimper sur leur vélo et élargir leur horizon », se réjouit maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. « Il nous semblait logique que la nation phare du cyclisme féminin puisse accueillir la plus grande course cycliste au monde. C’est parmi les Néerlandaises qu’on trouve les plus grandes championnes de ces dernières années. Partir sur leurs terres augure d’une grande fête populaire. On peut s’attendre à la présence massive de leurs supporters », renchérit Marion Rousse, la directrice de l’épreuve.

Huit étapes dont une doublée la mardi 13 août

Les trois premières étapes se dérouleront aux Pays-Bas, du lundi 12 août au dimanche 18 août, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La course comportera huit étapes sur une période de sept jours. Une particularité de cette édition sera la présence de deux étapes le mardi 13 août, incluant notamment un contre-la-montre dans les rues de Rotterdam l’après-midi. Le parcours complet sera dévoilé le 25 octobre au Palais des Congrès.