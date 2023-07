Le Tour de force de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Sans argent, mais pas sans idée. C’est un peu le crédo de Mécénat Chirurgie Cardiaque qui, depuis 1996, vient au secours des enfants atteints de malformations cardiaques, dans les pays les plus défavorisés du globe. Différemment de tous les autres partenaires commerciaux du Tour de France, l’ONG n’investit pas pour sa visibilité, elle cherche au contraire des soutiens financiers, pour remplir sa mission. Cela nécessite pour elle de déployer des trésors, et d’inventivité et de pédagogie, pour convaincre les acteurs du cyclisme en particulier et du sport en général de l’accompagner.

Un « sponsor » singulier dans la caravane des partenaires du Tour de France

« Nous venons, non pas pour faire de la communication, mais pour lever des fonds, pour sauver des enfants », résume ainsi pour Sportune, le directeur général, Orso Chetochine. Cela ne peut se faire que sans le concours de tous les acteurs de la course : de l’organisateur aux équipes, en passant par les sponsors et bien sûr les spectateurs sensibilisés à la cause, tout le long du parcours. Exister efficacement au coeur de la caravane, avec 4 véhicules dans le dispositif est un exercice singulier. « Skoda nous prête les voitures, Haribo nous fournit les bonbons (distribués au public) et nous sommes hébergés chez l’habitant. » Sans oublier de convaincre les caravaniers de s’engager, car ils sont les seuls du cortège à ne pas être rémunérés.

Compter sur la solidarité de tous les acteurs du monde sportif

Malgré l’évidence du discours audible de tous, quand il est question de sauver des enfants, la démarche n’est pas forcément simple à matérialiser. De surcroît en raison de la concurrence qui existe entre toutes les ONG à vocation humaine ou caritative. Mécénat Chirurgie Cardiaque a, sur ce point et dans le monde sportif, une large longueur d’avance sur les autres, étant également impliquée, surtout dans le monde de la voile via le projet Initiative Coeur soutenue par la navigatrice Samantha Davies, mais également l’automobile aux 24h du Mans, le Marathon de Paris, le golf, le basket…

Mécénat Chirurgie Cardiaque négocie avec une équipe du Tour de France féminin

Le Tour de France est pour l’association un puissant outil pour lever des fonds, à la faveur des marques qui s’engage à ses côtés ; beaucoup animant des programmes en internes ou en externes, qui visent à convertir en argent sonnant et trébuchant des kilomètres roulés ou courus. D’autres fournissent de la dotation. Pour aller plus loin et accroître le nombre de 4 300 enfants accompagnés depuis sa création, Mécénat Chirurgie Cardiaque lorgne désormais sur le maillot d’une équipe du Tour de France. Des discussions existent avec un team français féminin, pour un espace sur la pocket ou la manche. Elles devraient se concrétiser à l’occasion de la prochaine édition.