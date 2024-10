Vinicus Jr signe un nouveau sponsor au jour du Ballon d’Or 2024

Et un sponsor de plus pour Vinicius Jr.

Officialisé au jour même de la remise du Ballon d’or 2024, la star du Real Madrid et de la Seleção, Vinicius Jr, ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant l’ambassadeur de Will Bank, une banque digitale brésilienne en pleine expansion.

Créée en 2017, Will Bank compte déjà 8 millions de clients au Brésil et affiche des ambitions considérables pour 2025. Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de reais en 2023, l’établissement s’est imposé comme la banque digitale connaissant la plus forte croissance sur le marché des cartes de crédit, selon CardMonitor.

Vinicius Junior ajoute la banque Will Bank à ses sponsors

L’arrivée de Vinicius Jr comme ambassadeur marque un tournant dans la stratégie de développement de Will Bank, notamment depuis la prise de contrôle par Banco Master. Daniel Vorcaro, président de Banco Master, voit dans ce partenariat « une première étape importante » pour étendre l’influence de la banque, jusqu’ici principalement active dans le Nord-Est du pays.

La campagne, orchestrée par 94 Marketing & Football et Monkey-Land, s’articule autour du slogan « L’un des plus grands joueurs du monde a rejoint la banque ». Felipe Félix, PDG de Will Bank, souligne la symbiose entre les deux parties : « Vini Jr et Will ont un point commun : ils ne cessent de grandir ». Une association qui devrait permettre à la banque de renforcer sa position dans le paysage financier latino-américain.