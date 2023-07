Le D-Day d’Orangina sur le Tour de France

Une bouteille et quatre chars, le dispositif d’Orangina sur le Tour de France. – @Sportune

Trois nouvelles marques ont rejoint la caravane du Tour de France cette saison 2023. Orangina est l’une d’entre elles. La populaire boisson française, propriété du groupe japonais Suntory, entrait ce lundi, au jour du passage de la course de l’Espagne (où elle n’avait pas d’intérêt à parader), vers la France, dans le cortège des véhicules publicitaires. En dernière position dans le dispositif prévu par l’organisateur ASO.

La première d’Orangina dans la caravane du Tour de France

« Etre dernier c’est bien. Pour des raisons visuelles d’abord, les gens se souviendront du passage d’Orangina en dernier. Et parce que nous distribuons des canettes de la main à la main », détaille pour Sportune, le responsable des équipes de la marque. Des canettes, les 9 caravaniers recrutés au printemps dernier, juste après l’officialisation du partenariat, en donneront 250 000 d’ici à l’arrivée de la Grande Boucle, sur l’avenue des Champs-Elysées. Et avec, quelques 25 000 bandanas.

Un quad en forme de bouteille et 4 chars pour la parade

Pour son premier Tour de France, Orangina mobilise 4 chars en colonne derrière un quad en forme de bouteille. Sur l’échelle de l’effervescence, ce lundi matin au départ de la troisième étape, la jauge était élevée. « Nous sommes très attendus, au sein de la caravane, on nous en parle déjà beaucoup », jubile celui qui a déjà sept Tour pour d’autres marques à son actif. L’appréhension est proportionnellement aussi forte. « Tout est nouveau. Quand on part sur une caravane qui a déjà été faite, on sait dès le premier jour comment on va distribuer et ou faire les stocks. » Pour se rassurer les équipes ont « fait des tests, hier (dimanche) et avant-hier (samedi)« .

Un contrat signé pour trois ans avec le Tour de France masculin et féminin

Le moment de vérité enfin venu, Orangina a pris la roue du premier de ses trois Tour de France contractuellement signés. Celui des hommes et en suivant la course des femmes à laquelle la marque s’est aussi associée.