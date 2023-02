Orangina vient secouer le Tour de France

Orangina est un novueau fournisseur sur les deux Tour de France, hommes et femmes.

La boisson à « secouer », tel que le dit depuis des années son slogan, devient un nouveau partenaire du Tour de France et du Tour de France femmes avec Zwift, à compter de ce mardi 21 février. Orangina s’inscrit dans la catégorie des « fournisseurs officiels » de la plus mythique des courses cyclistes chez les hommes, et la dernière née, pour les femmes.

Orangina fournisseur officiel du Tour de France pour 3 ans

L’accord est signé pour trois ans, la marque de soda à l’orange sera à l’avenir, dans le cortège de la caravane publicitaire, pour « secouer » les habitudes des spectateurs et les régaler sur le bord de la route. « On reconnaît au premier coup d’œil et même à l’aveugle une bouteille d’Orangina. L’objet comme la boisson se sont installés dans la mémoire collective. On ne peut que constater un point commun particulièrement puissant avec le Tour de France, et la rencontre entre ces deux « monuments » de la culture française se fait donc d’une façon tout à fait naturelle. Nous nous attendons à une relation rafraichissante et pétillante, bien sûr », explique par communiqué, le directeur général d’ASO, Yann Le Moënner.

Des canettes à venir pour accompagner ce double partenariat

Pour célébrer ce partenariat, Orangina va lancer trois canettes en édition limitée. Elles illustreront “Les routes les plus secouées du Tour de France”, par la représentation de deux étapes du Tour de France 2023 et d’une du Tour de France Femmes avec Zwift 2023.