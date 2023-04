MMA: Ciryl Gane entre au capital de Royaltiz

Ciryl Gane a rejoint les investisseurs de la plateforme Royaltiz.

Créée en 2021, Royaltiz, la plateforme de NFT qui permet de mettre en valeur les talents à travers des tokens disponibles sur son site ou des NFT, ne cesse de se développer. Après l’arrivée de Will Still en février, la start-up française a annoncé, ce mardi 4 avril 2023, l’introduction de trois nouvelles personnalités sportives. Parmi elles, Ciryl Gane, le combattant MMA, qui est aussi désormais l’un des actionnaires de l’entreprise.

Le combattant MMA Ciryl Gane devient actionnaire de Royaltiz

Fort de sa notoriété acquise depuis quelques mois auprès du grand public après plusieurs gros combats, Ciryl Gane entre dans le capital de Royaltiz, un site où il est possible d’investir sur la carrière des personnalités, dont il fait désormais partie, à partir de deux euros. Un Cyril peut en cacher un autre, puisque l’animateur et producteur Cyril Hanouna a aussi rejoint l’aventure et possède désormais également des parts dans le capital de Royaltiz.

Wesley Fofana et Daniil Medvedev rejoignent la plateforme NFT

Outre le combattant français, deux autres sportifs rejoignent l’aventure et pourront faire l’objet d’investissements de la part des internautes, sans pour autant être dans l’actionnariat : le tennisman, vainqueur du Masters 1000 de Miami, Daniil Medvedev, et le footballeur Wesley Fofana. Pour soutenir la carrière de plusieurs jeunes talents, Royaltiz, qui a été fondé, entre autres, par l’ancien directeur général de la Ligue de Football Professionnel Didier Quillot, annonce également la création d’un fonds de 500 000 euros.