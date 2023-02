Stade de Reims: Will Still à jamais le premier coach… sur Royaltiz

Il est l’une sinon la révélation de la saison de Ligue 1 du côté des coachs, justement Will Still vient de s’associer à la plateforme Royaltiz qui offre à ses utilisateurs l’opportunité d’investir sur des personnalités qu’ils jugent « talentueuses »

C’est une pratique de plus en plus courante dans le monde du sport, et dans le football en particulier. Royaltiz, une plateforme de NFT créée en 2021 par trois entrepreneurs français, et qui permet de mettre en lumière des talents via des tokens disponibles sur son site ou via des NFT, a annoncé ce vendredi 24 février, l’arrivée de Will Still sur son site. Le coach du Stade de Reims est le premier entraîneur sportif à être partenaire de la plateforme.

L’entraîneur du Stade de Reims Will Still est le premier coach à s’associer à Royaltiz

Depuis son arrivée à la tête du Stade de Reims en octobre dernier, suite au licenciement d’Oscar Garcia, Will Still, qui ne possède pas ses diplômes d’entraîneur, est invaincu après 16 rencontres dirigées. Il a décidé de s’associer à Royaltiz, un site où il est possible d’investir sur la carrière des personnalités. Le coach rémois ne peut pas encore être coté par les utilisateurs. Il est actuellement sur liste d’attente et annoncé sur le site, comme étant “bientôt disponible”. Les utilisateurs doivent donc patienter avant de miser sur le cours de la carrière du technicien belge.

Royaltiz compte déjà plusieurs footballeurs dans ses rangs

Depuis son lancement en juillet 2021, la plateforme compte déjà plusieurs sportifs dans ses rangs tels que les internationaux français Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. Ainsi que les deux internationaux brésiliens Vinicius Junior et Lucas Paqueta, ou encore le rugbyman, capitaine du XV de France, Antoine Dupont. En octobre 2021, le champion du monde Presnel Kimpembe s’est engagé sur dix ans avec Royaltiz, dont l’un des trois cofondateurs n’est autre que Didier Quillot, l’ancien directeur général de la Ligue de Football Professionnel.