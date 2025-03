Ligue 1. Le fonds CVC négocie le rachat de deux Masters 1000 du circuit ATP

Le fonds CVC connu en France pour son association avec la LFP discute du rachat des Masters 1000 de Madrid et de Miami.

CVC, le fonds d’investissement déjà présent dans le capital de la nouvelle régie commerciale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) française, poursuit son expansion dans le monde du sport et vise désormais le tennis professionnel masculin avec une offre conséquente.

Selon les informations disponibles, CVC aurait proposé environ 963 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour acquérir deux tournois majeurs du circuit ATP : le Mutua Madrid Open et le Miami Open. Ces deux Masters 1000, actuellement détenus par Endeavor, font l’objet d’un processus de vente orchestré par The Raine Group, avec une nouvelle phase d’enchères prévue avant la fin du mois.

Déjà actionnaire minoritaire de la WTA

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie d’investissement sportif global de CVC, qui a déjà fait ses preuves dans le tennis féminin. En 2023, le fonds britannique avait investi 144,5 millions d’euros dans la WTA (Women’s Tennis Association), générant des résultats significatifs : augmentation de 24% des revenus du circuit, hausse de 15% de l’affluence dans les tournois et progression de 10% de l’audience télévisuelle et en streaming, atteignant 1,1 milliard de spectateurs.

Au-delà du tennis et du football, CVC a diversifié son portefeuille sportif avec des investissements dans la Formule 1, le rugby et le cricket, s’imposant comme l’un des acteurs financiers les plus influents dans l’industrie du sport mondial.