Quand l’ADA Blois Basket vend des maillots… de Wembanyama !

Victor Wembanyama est si fort que même les équipes adverses vendent ses maillots !

De mémoire de Sportuniens, nous n’avions jamais vu cela. Et ce n’est pourtant pas faute de couvrir depuis de longues années, l’actualité liée au sponsoring et merchandising des franchises sportives. Qu’une équipe, en l’occurence l’ADA Blois Basket 41, en championnat Betclic Élite de basket, se décide à vendre dans sa propre boutique officielle des maillots… d’une équipe adverse !

L’ADA Blois Basket change ses étals en boutique pour la visite de Wembanyama

Ou plus exactement une tunique en particulier, qui est celle de Victor Wembanyama, la nouvelle ou future star du basket français, présentement pensionnaire du Metropolitans 92. Samedi, le club de Boulogne-Levallois se déplace dans le Loir-et-Cher, pour affronter l’équipe locale. Laquelle, pour l’occasion, va repenser les ventes des produits dérivés et vendre à ses propres supporters les maillots du jeune ailier international de 19 ans.

Un véritable phénomène qui pousse à des pratiques totalement inédites

L’ADA Basket l’explique : « Une démarche inhabituelle qui se justifie pleinement par les bonnes relations entretenues entre les deux Clubs, mais aussi et surtout par la volonté de l’ADA Basket de raisonner pour le bien des fans de basket qui constituent son public et qui pourront ainsi profiter à plein de l’opportunité de voir évoluer ce joueur hors normes au Jeu de Paume. » Une centaine de maillots au nom du prospect le plus courtisé du basket international seront disponibles à un prix de 85 euros. Mieux, un responsable de la boutique du Metropolitans 92, viendra soutenir l’opération sur place. Wembanyama, vous avez dit un phénomène ?….