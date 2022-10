NBA: Les joueurs et les équipes que les fans préfèrent

Stephen Curry, numéro un dans le coeur des fans de la NBA.

Les saisons passent et les références restes. Mieux, elle s’accentue dans le cas de Stephen Curry qui est le joueur que les fans de la NBA préfèrent, plus encore cette saison 2022-2023 qui débute, qu’un an plus tôt. C’est ce qu’indique l’étude de Morning Consult, à la reprise du championnat, qui classe à la fois les joueurs selon l’appréciation des suiveurs de la ligue et les équipes en fonction des plus aimées.

Stephen Curry le préféré et un peu plus encore cette saison

Chez les joueurs, donc, le podium composé de Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Brooklyn Nets) et LeBron James (Los Angeles Lakers) demeure le même d’un exercice à l’autre et dans le top 5, seul Chris Paul des Phoenix Suns remplace Anthony Davis, des Lakers. Il n’y a pas de Français parmi les 21 joueurs les plus appréciés du basket sur le continent nord-américain et les Warriors sont les seuls à classer deux des leurs dans le top 10, avec Klay Thompson, en plus de Curry.

For the second consecutive year, the Brooklyn Nets’ Kevin Durant and Los Angeles Lakers’ LeBron James are the second and third most popular #NBA players, with net favorability ratings of 56 and 50, respectively. https://t.co/VhHktyInzx pic.twitter.com/zR8oTCC475 — Morning Consult (@MorningConsult) October 19, 2022

Les Los Angeles Lakers de LeBron James ont la meilleure cote

Sauf qu’à choisir une équipe, celle basée à San Francisco n’arrive que troisième dans la hiérarchie des fans. Ils lui préfèrent les Los Angeles Lakers et les Chicago Bulls. La franchise de LeBron James recueille 61% d’avis « très favorables », ou « plutôt favorables », contre 59% aux Bulls et 57% aux Warriors. L’étude note que plus de la moitié des quinze équipes les plus populaires ont gagné un titre, au cours des 20 dernières années. Mais de toutes, celle des Raptors de Toronto, championne en 2019 est la moins aimée (39%).