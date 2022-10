« Pour la planète », le dernier trail bouclé par Xavier Thévenard

Une fois n’est pas coutume, Xavier Thévenard n’a pas couru contre, ses rivaux ou le chronomètre, mais pour les autres et la planète. Photos @Jean-Louis Carli/MAIF

La nature est le cadre de ses plus beaux exploits, Xavier Thévenard est tout particulièrement sensible à sa préservation. Le triple vainqueur de l’UTMB vient d’achever son dernier défi, peut-être moins enclin sur la performance sportive, mais nourrit par un message écoresponsable. Enfin moins sportif, c’est façon de parler, mais une fois n’est pas coutume, il n’avait pas de concurrence ou de chronomètre à battre.

A pied, à vélo ou sur l’eau pour défendre l’énvironnement

Il n’a croise que des oreilles attentives, au long de ses 250 kilomètres, parcourus entre le 19 et le 21 octobre autour de Paris, dans des corridors verts d’Île-de-France. Un périple effectué tantôt en courant, en d’autres moments à vélo, voire en tandem, et même sur l’eau à la force des rames. Sur son parcours, Xavier Thévenard et ceux qui l’entouraient pour l’occasion (l’éco-aventurier Clément Chapel l’a notamment épaulé sur certaines portions) a prêché sa parole, celle d’une planète qu’il veut protéger, en distillant ses bons conseils, principalement auprès des plus jeunes.

Xavier Thévenard avait la MAIF pour le soutenir

L’opération a été conjointement menée avec la MAIF, puisque la société d’assurance a fait du sport responsable, un axe de sa communication. Xavier Thévenard est l’un de ses ambassadeurs, comme la surfeuse Justine Dupont, pour autre athlète engagée pour l’environnement. L’ultra-traileur de 34 ans a pris dans sa propre vie des mesures radicales, comme de ne plus prendre d’avions, ou de préférer courir jusqu’à 80 bornes, pour honorer un rendez-vous. Parti du CREPS, à Chatenay-Malabry, mercredi, il a rejoint vendredi l’INSEP, pour terme de son dernier défi.