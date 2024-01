Un joueur de Premier League déclaré en faillite (malgré un salaire à 1,7M€/an)

Drôle de mésaventure pour ce joueur de Premier League anglaise…

Un joueur de Premier League, Charlie Taylor, a été déclaré en faillite en 2023. L’arrière gauche de Burnley, malgré son salaire de 1,7 million d’euros par an, aurait reçu une déclaration de faillite l’année dernière. Cependant, il est actuellement en démarche pour annuler cette déclaration.

Un problème administratif plutôt qu’une banqueroute personnelle

Taylor, 30 ans, n’a pas souhaité commenter l’affaire. Selon le journal Daily Mail qui rapport les faits, la raison des paiements non effectués est une erreur administrative et non de graves problèmes financiers ou un refus de payer intentionnel. Les dettes ont été remboursées et une demande a été déposée auprès de la Haute Cour pour annuler la faillite. Cela devrait se produire prochainement.

Taylor n’est pas le seul joueur à avoir fait faillite en raison d’erreurs administratives ou de mauvais investissements. Une enquête récente de l’analyste financier XPro a révélé que jusqu’à 60 % des anciens professionnels ont de graves problèmes financiers dans les cinq ans suivant la fin de leur carrière.

Les syndicats de joueurs dispensent des formations de gestion financière

Pour remédier à ce problème, le syndicat des joueurs PFA propose des modules de formation financière dans le cadre de son programme LifeSkills, qui est accessible à tous les professionnels de moins de 21 ans. Le syndicat propose également un service qui oriente les joueurs vers des conseillers financiers indépendants s’ils rencontrent des difficultés.

La faillite de Taylor ne semble pas avoir affecté ses performances. L’arrière gauche est désormais un titulaire régulier sous les ordres de Vincent Kompany. Il a marqué un but et délivré une passe décisive en 16 matches de Premier League cette saison. Burnley est actuellement 19e du championnat. La saison dernière, l’ancien joueur de Leeds avait peu joué car Kompany privilégiait la jeune pépite de Chelsea, Ian Maatsen.