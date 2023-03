Un fabricant de savons s’offre Victor Osimhen

Parce qu’il flambe cette saison avec le Napoli, Victor Osimhen s’attire la sympathie des marques sponsors du sport.

Atout offensif numéro un de Naples, premier de Série A et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Victor Osimhen réalise une saison exceptionnelle, la meilleure de sa jeune carrière. Des performances qui lui valent de susciter l’intérêt des plus gros clubs européens et, forcément, de certains sponsors, dont le fabricant de savons Dettol, avec lequel il vient de s’associer.

Victor Osimhen signe avec un fabricant de savons

Actuellement au Nigéria avec sa sélection, Victor Osimhen en a profité pour s’engager avec un sponsor national. En effet, ce mardi, l’international nigérian et Reckitt Nigéria, une filiale du groupe Reckitt, fabricant du savon Dettol, ont officialisé leur collaboration. Si celle-ci porte sur plusieurs années, le montant versé à Oshimen lors de la durée de ce bail n’est pas connu. Dans le cadre de ce partenariat, l’attaquant de Naples apparaîtra sur l’ensemble des produits de la marque.

Victor Osimhen est convoité par tous les grands clubs

Preuve, s’il en fallait une, que l’international nigérian est désormais une véritable star. Un peu plus de deux ans après son départ du LOSC, l’attaquant de 24 ans a pris une tout autre dimension. Meilleur buteur de Série A, avec 21 réalisations en 23 matchs disputés, Osimhen est convoité par tous les plus grands clubs d’Europe, dont évidemment le PSG. De son côté, le Napoli demande 150 millions d’euros. Si départ il y a cet été, il pourrait devenir le joueur africain le plus cher de l’histoire.