UEFA: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

L’UEFA et son président Aleksander Ceferin, envisagent de doubler les revenus commerciaux d’ici à 2024, sous l’impulsion de l’Euro.

Une grosse vingtaine de commanditaires accompagnent l’UEFA, certains comme le brasseur Heineken, l’entreprise de livraison, Just Eat, ou la marque de chips Lay’s sont engagés à plusieurs titres, sur différentes compétitions que soutient l’Union européenne des associations de football. Avec l’approche de l’Euro 2024 pour temps fort à venir, le volume des partenaires commerciaux devrait logiquement s’accroître.

Un peu plus de 500 M€ gagnés des sponsors. L’UEFA vise le double en 2024

La plus haute autorité du football sur le Vieux continent espère pour l’occasion générer des profits record, à plus de 6,6 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2024, contre 4,3 milliards de prévisionnel, sur cette saison 2022-2023. Et sur ce total, de 10 à 15% qui sont issus des revenus du sponsoring. En 2022, pour les derniers chiffres officiels, ils s’élevaient à 533 761 euros, mais l’UEFA vise le double (plus de 1,1 milliards), avec son prochain rendez-vous des nations européennes.

Les sponsors de la Ligue des champions pour partenaires les plus premium

A ce stade, elle compte trois partenaires pour son Euro, dont adidas en tant qu’équipementier et fournisseur ballons officiel des compétitions que l’UEFA héberge. La Ligue des champions est celle où les contrats se négocient le plus cher, à l’instar des 60 millions de dollars annuels estimés du contrat qui lie la C1 à la compagnie aérienne, Turkish Airlines.

Les sponsors de l’UEFA

Sponsors officiels de la Ligue des champions

Sponsors officiels internationaux:

Heineken

PlayStation

Lay’s

FedEx

Mastercard

Just Eat Takeaway.com

OPPO

Turkish Airlines

Sponsors officiels locaux:

Socios.com

Expedia

Sponsors officiels de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence

Heineken 0.0

Hankook

Engelbert Strauss

Enterprise Rent-A-Car

Swissquote

Just Eat Takeaway.com

bwin

Sponsors officiels des équipes nationales

adidas

Alipay plus

Atos

Sponsors officiels de l’Euro 2024

adidas

Alipay+

Atos

Vivo

Engelbert Strauss

Sponsors officiels du football féminin

Euronics

Grifols

Heineken

Just Eat Takeaway.com

Lay’s

Visa

adidas

EA

Hublot