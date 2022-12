Stade Rennais: Un nouveau luxueux bolide anglais pour Bourigeaud

Expédiée avec un peu d’avance sur Noël, la nouvelle voiture anglaise de Benjamin Bourigeaud. @MSMotors

Peut-on parler de timing parfait, de la part d’un footballeur, à qui l’on livre son nouveau véhicule signé d’une prestigieuse marque britannique, le week-end où les Bleus dominent les Anglais, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, au Qatar ? C’est bien vu, entre le joueur du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud et la concession MS Motors, spécialiste de l’achat, la vente et la customisation de véhicules haut de gamme, puisque le premier a reçu une nouvelle Bentley de la seconde.

Bentley Continental GT noire pour Bourigeaud

C’est une Bentley Continental GT, comme l’on en voit régulièrement ailleurs sur les parkings des clubs de football les plus huppés (citons, et la liste est évidemment loin d’être exhaustive, Jérôme Boateng, Layvin Kurzawa, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Alphonse Areola, Mohamed Salah, Gareth Bale…). Celle de Benjamin Bourigeaud est d’une couleur foncé, discrète et à la fois superbe.

Une Anglaise entre les nombreuses allemandes au Stade Rennais

La Bentley Continental GT compte un moteur V8 qui permet à l’engin d’avaler le 0 à 100 km/h, en moins de quatre secondes et de flirter avec les 320 km/h. Outre cette Bentley, Benjamin Bourigeaud en pince aussi pour Mercedes avec sa version irisée de la S63 Brabus. Les voitures du constructeur allemand à l’étoile pour logo et plus largement de marque allemande, ont d’ailleurs la cote, auprès des joueurs du Stade Rennais, de l’entraîneur Bruno Génésio.