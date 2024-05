Real Madrid: Ça rapporte combien le titre en Liga ?

A une journée de la fin, il n’y a plus de suspense pour la victoire finale en Lige d’Espagne.

Alors qu’il ne reste plus qu’une journée à disputer, le rideau est tombé sur la Liga 2023-2024 et le Real Madrid, sacré champion pour la 35e fois de son histoire, s’apprête à toucher une prime conséquente. En effet, comme chaque année, la Liga distribue une somme d’argent importante aux 20 clubs du championnat en fonction de leur classement final. Au total, c’est un prize money de 1,5 milliard d’euros qui sera redistribué cette saison, dont 1 373 millions d’euros répartis selon le classement final et 127 millions d’euros d’aides diverses.

Le Real Madrid est officiellement champion. dela Liga 2023-2024

Les 20 clubs de Liga reçoivent d’abord une part fixe de 37,5 millions d’euros. Ensuite, comme le détaille Mundo Deportivo, la moitié restante (soit 623 millions d’euros) est distribuée en fonction du classement final, selon un système dégressif. Le champion se voit attribuer 17% de cette somme, soit environ 118 millions d’euros. Le deuxième et le troisième reçoivent respectivement 15% et 13%, tandis que le quatrième touche 11%. Les équipes classées de la cinquième à la vingtième place voient leur part diminuer progressivement de 9% à 0,25%.

Plus de 140 millions d’euros pour le nouveau champion d’Espagne

Grâce à son titre de champion, le Real Madrid percevra donc un total d’environ 143 millions d’euros, soit la somme la plus importante de tous les clubs de Liga. Le FC Barcelone, vice-champion, recevra quant à lui environ 130 millions d’euros, tandis que le Girona, troisième, touchera 118 millions d’euros. L’Atlético de Madrid, quatrième, empochera 106 millions d’euros.

Même les clubs classés en bas de tableau ne repartent pas les mains vides. Le Cádiz, 18e et relégué en deuxième division, recevra 42 millions d’euros. Le 19e touchera 40 millions d’euros et le 20e, bon dernier, 39 millions d’euros.