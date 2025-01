Le Mans – PSG sera en clair à la TV

C’est l’affiche entre Le Mans, club du National et le PSG, qu’a choisi France 2 au prochain tour de Coupe de France.

Si ce n’est l’Olympique de Marseille, alors le Paris SG. Après deux diffusions des matchs de l’OM, le premier contre l’AS Saint-Etienne en 32es de finale, puis face au LOSC Lille, en suivant en seizièmes, le groupe France Télévision a fait le choix du match Le Mans – PSG, pour l’affiche des huitièmes de finale dont le groupe peut disposer.

Le Mans – PSG plutôt que l’affiche 100% Ligue 1

C’est que l’Olympique de Marseille a été écarté par les Dogues, alors le Paris SG, quand bien même l’opposition est-elle sur le papier très déséquilibrée entre le champion de France et tenant du titre en Coupe et un club de National, a trouvé grâce auprès du service public. Au détriment de la seule affiche entre clubs de la Ligue 1, que l’affrontement du RC Strasbourg et d’Angers SCO.

A voir le mardi 4 février sur France 2

Ce Le Mans – Paris SG est donc programmé en soirée, le mardi 4 février et à voir sur la chaîne France 2. Laquelle déploiera son dispositif habituel, avec Fabien Lévêque et Loïc Rémy aux commentaires en tribunes, assistés d’Arnaud Matteoli au bord du terrain, au plus près des acteurs et de leurs réactions à chaud.