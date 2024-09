RC Strasbourg – OM: Qui va gagner le match selon les bookmakers ?

Le RC Strasbourg accueille l’OM en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Le dernier match de la 6e journée de Ligue 1 est programmé ce dimanche en soirée, au stade de la La Meineau ou le RC Strasbourg reçoit l’OM, à partir de 20h45. C’est l’affrontement du dixième du championnat, au commencement de la journée (avec une victoire, trois nuls et une défaite) et du troisième (quatre victoires et un nul).

L’OM favori à la victoire mais le nul est tendance

Devant au classement sportif, l’Olympique de Marseille l’est aussi chez les bookmakers de France. La victoire phocéenne est cotée à 2,2, celle du RCSA est à 3 et le match nul cote à 3,65. Sauf que ce partage des points, c’est ce dont il est le plus question au résultat exact le plus envisagé : le 1-1 qui paie 6,3 fois la mise. Ce scénario devance une victoire marseillaise 2-1, à 8,2.

Mason Greenwood face à Emanuel Emegha pour les buts

Côté Olympien, Mason Greenwood a les a faveurs des opérateurs pour marquer. Sa cote est de 2,7. Après lui, Elye Wahi tient plus la corde que Neal Maupay, le but du premier payant 2,85 fois la mise contre 3,3 la cote de l’autre. A Strasbourg, Emanuel Emegha à 3,35 est Sebastian Nanasi à 3,5.