RC Lens: Salaire, contrat, ce que Al-Nassr propose à Seko Fofana

A 28 ans, il est peut-être encore trop tôt pour lui, d’aller chercher un dernier gros contrat dans sa carrière ; celui à propos duquel les footballeurs ont souvent pour habitude de dire qu’il les met à l’abri, avec leur famille. Mais Seko Fofana, présentement dragué par l’Arabie Saoudite et son club Al-Nassr, résistera-t-il à l’offre salariale élevée qui lui est faite ?

Car c’est de cela dont il s’agit, bien plus que le challenge sportif, sachant qu’il peut avec le RC Lens dont il est le capitaine, disputer la prochaine Ligue des champions. Seulement voilà, payé par le club nordiste l’équivalent de 2,28 millions d’euros la saison, en brut mais sans les primes, il pourrait à l’avenir gagner jusqu’à 15 millions d’euros net, en rejoignant Al-Nassr. Forcément ça doit gamberger dans la tête du solide milieu de terrain lensois.

Car en plus l’offre, selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Shira, l’offre s’étale sur trois saisons avec pour échéance le 30 juin 2026. A Lens, il a un bail jusqu’en 2025, depuis sa prolongation paraphée au mois d’août dernier. Pour le libérer des deux années qu’il reste à son contrat, le RC Lens voudrait 40 millions d’euros.

Seko #Fofana is getting closer to #AlNassr. Offered a contract until 2026 (€15M/year). #Lens ask €40M to sell the midfielder. #transfers 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2023