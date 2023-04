Les 10 joueurs les mieux payés du RC Lens en 2023

Le gardien Brice Samba campe le podium des joueurs les mieux payés du RC Lens, cette saison 2022-2023.

Septième de Ligue 1 la saison dernière, le RC Lens réalise un exercice 2022-2023 encore meilleur que le précédent. Deuxième du championnat de France à seulement six points du PSG, les Lensois conservent toutes leurs chances de remporter le titre. Pour réaliser un tel parcours, les Sang et Or se sont renforcés intelligemment lors des deux derniers mercato. Des recrues qui répondent aux besoins de l’effectif, sans pour autant mettre en péril la masse salariale, toujours bien encadrée, tel que le rapporte l’Équipe. Voici les dix joueurs les mieux payés du club nordiste.

Seko Fofana, joueur le mieux payé du RC Lens

C’est une scène qui avait fait le bonheur des supporters lensois. Le 31 août 2022, alors que le mercato d’été touchait à sa fin, le RC Lens, à l’issue d’une victoire 5-2 face à Lorient, décide d’annoncer la prolongation de Seko Fofana jusqu’en 2025. Le milieu de terrain signe son contrat au milieu de la pelouse de Bollaert. Meilleur joueur des Sang et Or, l’international ivoirien, convoité par plusieurs clubs, a le meilleur salaire et touche 190 000 euros brut mensuel, soit 2,28 millions d’euros brut annuel.

Alexis Claude-Meurice dans le top 10

Pour réaliser une meilleure saison que l’année passée, conserver ses meilleurs joueurs est primordial mais ce n’est pas suffisant, encore faut-il se renforcer intelligemment. C’est ce qu’a fait le RC Lens. Six recrues lors des deux derniers mercato font partie des dix joueurs les mieux payés des Sang et Or. Parmi eux figure Alexis Claude Maurice, prêté sans option d’achat par l’OGC Nice en juillet dernier. Le milieu offensif perçoit un salaire de 85 000 euros brut mensuels, soit 1,02 millions d’euros sur une année. Toutefois, il est important de préciser que le club niçois prend en charge la moitié de ses émoluments, ce qui correspond à un total de 510 000 euros pour un an.

La masse salariale du RC Lens a augmenté

Des recrutements et des prolongations de contrat qui ont eu pour conséquence d’augmenter la masse salariale du RC Lens. En effet, le salaire annuel moyen des Sang et Or est désormais de 686 400 euros, soit une augmentation de 27,1% par rapport à l’exercice précédent où il était de 540 000 euros. En 2021, la masse salariale chargée du club flirtait avec les 35 millions d’euros.

Les 10 joueurs les mieux payés du RC Lens

10. Wesley Saïd = 1,02 M€

10. Florian Sotoca = 1,02 M€

10. Jonathan Gradit = 1,02 M€

10. Alexis Claude-Meurice = 1,02 M€

6. Loïs Openda = 1,2 M€

6. Facundo Medina = 1,2 M€

4. Angelo Fulgini = 1,224 M€

4. Adrien Thomasson = 1,224 M€

3. Brice Samba = 1,428 M€

2. Adam Buksa = 1,548 M€

1. Seko Fofana = 2,28 M€