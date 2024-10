Trivago s’offre Jürgen Klopp

Après Red Bull, c’est avec Trivago que signe Jürgen Klopp.

La plateforme de réservation hôtelière Trivago vient de s’attacher les services de Jürgen Klopp comme ambassadeur mondial. L’entraîneur allemand, figure emblématique du football mondial, devient le visage de la prochaine campagne marketing internationale de la marque.

Jürgen Klopp devient l’image de la campagne Trivago

Ce partenariat a été orchestré par l’agence Sporfive, avec laquelle Klopp s’est récemment engagé pour trois ans. Le déploiement de la campagne débutera fin 2024 aux États-Unis et au Canada, avant une extension progressive à d’autres marchés. Elle bénéficiera de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour localiser les contenus en plusieurs langues.

L’Allemand est un voyageur dans l’âme

« Le voyage a toujours fait partie intégrante de ma vie, et la mission de Trivago de simplifier la recherche d’hôtels me parle vraiment », a réagi le futur directeur du football du groupe Red Bull. En s’appuyant sur la notoriété mondiale de l’ex coach de Liverpool, Trivago espère toucher une audience encore plus large, notamment parmi les fans de football.