Jürgen Klopp: Quelles seront ses missions chez Red Bull ?

Un nouveau job pour Jürgen Klopp, à compter du début d’année 2025.

Six mois après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp revient aux affaires du football. À partir du 1er janvier 2025, l’ancien entraîneur des Reds prendra les rênes du projet global chez Red Bull. Un rôle inédit pour celui qui a toujours été au cœur de l’action, cette fois plus en retrait, mais tout aussi stratégique.

Klopp supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Bien qu’il ne soit pas impliqué dans les opérations quotidiennes, sa mission principale sera d’apporter une vision stratégique et de soutenir les directeurs sportifs dans le développement de la philosophie Red Bull. L’Allemand de 57 ans contribuera également au renforcement du réseau de recrutement mondial et à la formation des entraîneurs.

« En rejoignant Red Bull au niveau mondial, je souhaite développer, améliorer et soutenir les incroyables talents du football dont nous disposons », se félicite le stratège allemand. « Nous pouvons y parvenir de nombreuses manières, en utilisant les connaissances et l’expérience d’élite de Red Bull ou en apprenant d’autres sports et d’autres industries. »

Oliver Mintzlaff, PDG des projets d’entreprise et des investissements chez Red Bull, qualifie cette nomination de plus importante dans l’histoire de l’implication de Red Bull dans le football. Il met en avant l’influence et le charisme extraordinaires de Klopp, espérant que sa présence apportera une impulsion décisive dans des domaines clés pour améliorer les performances des clubs, tant collectivement qu’individuellement.

Klopp s’est engagé à long terme, au service de la marque spécialiste des boissons énergisantes, mais il a négocié dans le contrat une clause l’autorisant à quitter le groupe, si d’aventure la sélection d’Allemagne s’offre à lui.