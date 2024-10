OL – Besiktas. Ce que sera le résultat final selon les bookmakers

L’OL partira favori de son match face au Besiktas.

Fort de ses deux victoires inaugurales en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais aborde la réception du Besiktas en position de favori selon les opérateurs de paris sportifs. Les cotes placent les Gones à 1,47 contre 5,60 pour une victoire turque, le match nul étant proposé à 4,33.

Le scénario le plus probable ? Une victoire étriquée des hommes de Pierre Sage. Les scores de 1-0 et 2-0 arrivent en tête des pronostics (cotés respectivement à 7,00 et 7,40), suivis de près par le 2-1 (6,50). Les bookmakers anticipent donc un match maîtrisé par l’OL, mais où Besiktas pourrait trouver le chemin des filets.

L’OL favori pour continuer sa série victorieuse en Ligue Europa

Sans surprise, c’est Alexandre Lacazette qui est désigné comme le buteur le plus probable de la rencontre (cote de 2,02). Le capitaine lyonnais devance dans cette hiérarchie ses coéquipiers Georges Mikautadze (2,14) et Gift Orban (2,30), témoignant de la force offensive des Rhodaniens. Côté turc, c’est Ciro Immobile qui est vu comme la principale menace (3,21).

Les scores fleuves, bien que plus improbables, ne sont pas exclus. Une victoire 3-0 de Lyon est cotée à 8,80, rappelant les récentes performances européennes convaincantes des Gones, notamment leur succès 4-1 sur la pelouse des Rangers. Le marché suggère donc une soirée positive pour l’OL, qui pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de troisième victoire consécutive dans cette phase de groupes.