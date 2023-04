Classement de la Ligue 1 vs le salaire moyen des clubs

Au comparatif du classement sportif de la Ligue 1 et du salaire moyen des clubs, seuls deux sont à l’équilibre.

À neuf journées de la fin du championnat, rarement la Ligue 1 n’aura offert autant de suspense à ses fans, aussi bien pour le titre, que la relégation. Alors que l’heure de vérité approche, il est temps de faire un bilan afin de savoir si les investissements réalisés par les clubs ont abouti. Pour le PSG, la logique est plutôt respectée, bien qu’il y ait des réserves. Idem pour l’OM. Tandis que l’OL ne tire pas son épingle du jeu, à l’inverse du RC Lens. Voici un classement comparatif des résultats sportifs et de la charge des salaires annuels brut de chaque équipe, d’après les informations de l’Équipe.

Le PSG, premier au futur incertain, l’OM presque à l’équilibre

Avec son équipe de superstars et un salaire annuel moyen de plus de 12 millions d’euros, il est logique de voir le club de la capitale menée la danse en Ligue 1. Pourtant, actuel leader du championnat de France le PSG, le PSG ne dispose que de six points d’avance sur le RC Lens et l’OM et n’est même pas sûr de boucler l’exercice en soulevant le trophée. Insuffisant compte tenu de sa masse salariale moyenne, qui a augmenté de 2,7% par rapport à la saison 2021-2022. De leur côté, les Olympiens, troisième du classement, ont encore de bonnes chances de soulever l’Hexagoal. Avec des mercato, où le club phocéen n’a pas hésité à mettre la main à la poche, dépensant plus de 100 millions d’euros, les Marseillais se sont donnés les moyens de leurs ambitions. La moyenne de leur masse salariale de l’Olympique de Marseille a connu une augmentation de 23,89% d’un exercice à l’autre.

L’OL pas au niveau, le RC Lens surperforme

Avec des mercato qui n’ont pas donné satisfaction, l’OL vit une saison 2022-2023 très compliquée en championnat. Tout juste neuvième à neuf journées de la fin du championnat, le club rhodanien n’est pas au niveau de ce à quoi laisse espérer sa masse salariale. À titre de comparaison, le salaire moyen des Gones – qui le situe à la troisième place – est équivalent à celui de l’AS Monaco, quatrième à trois points du deuxième et troisième et neuf points du leader le PSG. Dauphin du club de la capitale, le RC Lens confirme saison après saison son statut de club à bonne gestion. Il est l’un des meilleurs élèves de la Ligue 1. Avec une différence de +9, les Sang et Or font partie des six équipes qui surperforment.

Classement comparatif de la Ligue 1 2022-2023 et du salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen (en €) Classement salaire Classement L1 Différence Paris 12 201 180 1 1 = Lens 686 400 11 2 + 9 Marseille 3 360 000 2 3 – 1 Monaco 1 920 000 3 4 – 1 Lille 1 140 000 8 5 – 3