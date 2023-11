RC Lens: Ce que va rapporter sa Ligue des champions (et ce qu’il peut espérer pour la suite)

Le RC Lens peut poursuivre son parcours européen, mais désormais en Ligue Europa seulement.

Le retour du RC Lens en Ligue des champions, vingt et un an après sa dernière campagne, ne dépassera pas le stade de la phase de poules. Ce n’est pourtant pas faute d’y avoir cru et de s’être montré plusieurs fois bons, pour les hommes de Franck Haise, mais ce mercredi à Londres face à Arsenal, ils ont totalement perdu pied, étrillés 6-0.

Le RC Lens ne verra pas les huitièmes de la Ligue des champions

La C1 c’en est désormais fini des espoirs, il reste toutefois un dernier match à disputer contre le FC Séville, doublement important : pour les 3,8 millions d’euros qu’il rapporterait en plus en le gagnant (ou 930 000 euros en cas de nul) et parce qu’il permettrait en cas de victoire et même de nul, de poursuivre l’aventure en Ligue Europa. Avant de voir ce que peut encore espérer gagner le club nordiste, petit retour sur les primes qu’il a déjà engrangé.

Elle avoisine les 50 millions d’euros, au total du bonus collectif aux 32 clubs de la Ligue des champions (15,64 M€), des résultats obtenus en phase de poule (une victoire et deux nuls qui valent 4,66 M€), du classement au coefficient (2,27 M€) et du « marketpool » (les droits TV à 27 M€, environ).

500 000 € de plus s’il joue les barrages de la Ligue Europa

Le reste, c’est donc ce dernier match à jouer contre les Andalous et l’hypothèse ensuite d’un ruissellement vers la Ligue Europa. En ce cas, le RC Lens ajoutera un demi-million d’euros à son total, pour sa présence en barrages. Lesquels l’opposeront à un club deuxième de son groupe en C3, pour accéder aux huitièmes de finale où seront déjà qualifiés les premiers de chaque groupe de la Ligue Europa. Des huitièmes qui vaudront à ce qui les disputeront 1,2 millions d’euros. Après quoi, les quarts rapportent 1,8 millions, une demi-finale 2,8 millions d’euros et ainsi en augmentant, jusqu’à la victoire finale.