Le RC Lens recrute La Poste pour lancer ses propres timbres

Le RC Lens se décline en timbres, une première pour un club de foot français.

Le Racing Club de Lens innove dans le paysage du football français. Le club artésien devient le premier club hexagonal à commercialiser sa propre gamme de timbres collector en partenariat avec La Poste, disponible dès le 16 novembre 2024.

Cette édition limitée, composée de quatre timbres autocollants aux couleurs Sang et Or, sera proposée au prix de 12 euros. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie du club de renforcer son ancrage territorial tout en célébrant son histoire et son identité.

Une place de quatre timbrés inspirée du RC Lens

La commercialisation s’effectuera via plusieurs canaux de distribution : les espaces officiels du RC Lens, ainsi que dans 23 bureaux de poste répartis dans la région des Hauts-de-France, de Calais à Cambrai en passant par Béthune et Saint-Omer.

Cette collaboration inédite entre un club de football et La Poste témoigne de la capacité du RC Lens à innover tout en cultivant ses racines régionales. Une initiative qui devrait séduire aussi bien les philatélistes que les supporters lensois, désireux d’afficher leur attachement au club jusque sur leur courrier.