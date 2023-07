RC Lens: Avant de partir, Seko Fofana entre au capital du club

Seko Fofana n’est plus un joueur du RC Lens, mais il en est un actionnaire.

Seko Fofana, le capitaine du RC Lens, a annoncé ce mardi son départ du club pour rejoindre Al-Nassr, le club d’Arabie saoudite où évolue Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain ivoirien a signé un contrat de trois ans avec le club saoudien. Fofana a passé trois saisons à Lens, où il a été un pilier de l’équipe. Il a disputé 112 matchs toutes compétitions confondues, marqué 21 buts et délivré 11 passes décisives. Il a également été nommé dans l’équipe type de la saison en Ligue 1 en 2022.

Seko Fofana quitte le RC Lens pour Al-Nassr…

Son départ est une grosse perte pour Lens, qui va devoir se trouver un nouveau capitaine et un nouveau milieu de terrain de qualité. Mais le club nordiste se consolera en sachant que Fofana ne sera plus jamais loins, puisqu’il vient d’entrer au capital du club. « Il fait partie des rares joueurs qui ont refusé des propositions de clubs qualifiés en Ligue des Champions pour s’engager avec un promu. Il a été le premier à signer un contrat dans le rond central d’un stade, détaille le directeur général du Racing, Arnaud Pouille, dans un communiqué. Et, preuve de son attachement profond pour le Racing, il va très prochainement devenir le premier joueur partant d’un club à en devenir un actionnaire. Aux antipodes d’effets d’annonces, cet engagement concret est un acte fort qui ancre notre relation dans le temps et souligne la confiance de Seko dans le futur du club. »

… Mais il entre dans l’actionnariat du club nordiste

« Marqué au fer rouge et jaune, Seko Fofana a décidé d’accompagner le club dans sa croissance et de jouer un rôle dans sa stratégie en entrant au capital du Racing Club de Lens. Un acte fort qui va prolonger ce lien durable », est-il également écrit dans le communiqué. Seko Fofana, 28 ans, est le premier joueur de l’histoire à devenir actionnaire d’un club après l’avoir quitté. Il intègre le pool des actionnaires du Racing, à la tête desquels siège Joseph Oughourlian, le patron et premier investisseur avec un peu plus de 89% des parts sociales de l’équipe. Son départ à Al-Nassr devrait rapporter 19 millions d’euros d’indemnité aux Sang et Or, selon les estimations du journal L’Equipe.