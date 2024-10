RC Lens: 3 ans de plus pour le partenaire Grande distribution

Le RC Lens a prolongé le contrat qui l’associe à la société lyonnaise M2A.

C’est une relation durable et qui le sera encore au moins pour les trois prochaines saisons, entre le RC Lens et la société lyonnaise M2A spécialiste du merchandising au service des clubs sportifs. Cela fait plus d’une décennie que les deux marques sont associées et tel que l’a annoncé M2A en septembre dernier, la collaboration va se poursuivre trois ans de plus.

Le RC Lens et M2A unis pour trois ans de plus

« Le RC Lens et M2A prolongent pour trois saisons supplémentaires leur contrat de licence grande distribution », écrit M2A à ce propos. C’est en 2020 qu’a été validé le premier accord de licence. Le partenariat permet la fabrication de produits dérivés types écharpes ou textiles, aux couleurs des Sang et Or et du logo du club nordiste.

Le merchandising à Lens, ça compte

A Lens, le merchandising n’est pas qu’un moyen d’élargir la visibilité du club ou de satisfaire les partenaires commerciaux, avec des goodies en cadeau, eu égard à la taille, de la fidélité et de l’engagement de la base des fans pour le club, ce sont des revenus supplémentaires non négligeables sur les lignes de comptes.

