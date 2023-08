Qui va gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Le tirage passé, c’est reparti pour une saison de Ligue des champions.

Au jour du tirage au sort de l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions, le tenant du titre Manchester City est le grand favori pour remporter le trophée chez les bookmakers de France et de Navarre. Les Citizens sont cotés à 3,25 pour soulever la coupe aux grandes oreilles, devant le Bayern Munich (7,00) et le Real Madrid (10,00). Le PSG et le RC Lens, pour les deux clubs français qualifiés sont plus loin, mais en position d’outsider crédible pour le premier.

Manchester City premier favori à sa succession

Les raisons de ce favoritisme sont multiples. Manchester City est la meilleure équipe d’Europe, tenant du titre en C1 et son collectif très complet, avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes. Le Bayern Munich est le second favori. Les Bavarois ont n’ont plus Lewandowski et après l’échec Sadio Mané est arrivé l’Anglais Harry Kane, pour nouveau transfert le plus cher de l’histoire du football allemand. Quant au Real Madrid, qui a remporté la Ligue des champions en 2022, il reste comme toujours un prétendant sérieux.

Le PSG en outsider mais plus lointain. Le RC Lens pointe plus loin

Derrière ce trio de tête, Arsenal, Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester United sont également des équipes à surveiller. Paris, malgré les investissements massifs, reste en quête de sa première victoire en Ligue des champions. La reconstruction entamée cet été convainc toutefois moins les bookmakers, qui l’ont déclassé progressivement dans leur hiérarchie des potentiels vainqueurs. D’autres équipes comme le Napoli, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan et le Borussia Dortmund ont également une chance de remporter la Ligue des champions. Ces équipes ont toutes un effectif solide et peuvent compter sur des joueurs de qualité.

La Ligue des champions 2023-2024 débutera le 6 septembre 2023 et se terminera le 10 juin 2024.

Manchester City = 3,25

Bayern Munich = 6,5

Real Madrid = 9

Arsenal = 12

FC Barcelone = 15

Paris St Germain = 18

Manchester United = 18

Newcastle United = 25

…

Rc Lens = 250