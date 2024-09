Quelle est la fortune d’Alexander-Arnold qui lorgne le FC Nantes ?

Trent Alexander-Arnold futur patron du FC Nantes ?

C’est la révélation du jour dans L’Equipe que celle de l’intérêt supposé de Trent Alexander-Arnold et sa famille, pour le rachat du club de la Loire-Atlantique. Le média sportif explique que l’opération pourrait se faire par le truchement d’un fonds d’investissement basé à Londres, dont le père du latéral de Liverpool est le gestionnaire. A la condition évidente que Waldemar Kita accepte de céder son bien.

La famille Alexander-Arnold intéressé par le FC Nantes

Ce ne serait donc pas sur ses deniers personnels que le footballeur international anglais investirait. En même temps, il ne semble pas en avoir les moyens d’après l’estimation de sa fortune personnelle donnée par The Sun il y a un an, à près d’une trentaine de millions d’euros. C’était avant qu’il n’annonce quelques mois plus tard la signature d’un contrat majeur de sponsoring avec Adidas, après avoir été l’ambassadeur de la marque Under Armour.

Pas la même fortune estimée que celle de Waldemar Kita

Avec les Reds de Liverpool, qui l’ont formé et l’accompagnent depuis ses débuts en carrière, Trent Alexander-Arnold est lié par un contrat estimé à près de 11 millions d’euros annuels, depuis sa dernière prolongation en 2021. A titre de comparaison, la fortune personnelle de Waldemar Kita est estimée proche de 650 millions d’euros en cette année 2024. Il est l’une des personnalités les plus riches de France. Selon L’Equipe, il souhaiterait 125 millions d’euros pour lâcher les rênes du FC Nantes qu’il possède et dirige depuis 17 ans.