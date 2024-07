FC Nantes: A combien s’élève la fortune de Waldemar Kita en 2024 ?

Waldemar Kita recule de 38 places au classement 2024 des fortunes de France.

Il a beaucoup été question de Waldemar Kita, pendant la longue période de négociation des nouveaux droits de l’audiovisuel en Ligue 1. Le président et actionnaire du FC Nantes a manifesté publiquement des inquiétudes, car il est encore l’un de ces patrons du football qui résiste à l’appel des fonds d’investissement, en s’employant à maintenir leur équipe à niveau, sur leurs deniers personnels.

Waldemar Kita maintient le FC Nantes sur ses deniers personnels

Combien de temps cela pourra-t-il durer ? « Je pense qu’un jour, que ce soit pour Waldemar ou pour moi, on finira racheté par un fonds d’investissement. C’est le sens de l’histoire », répondait justement à ce sujet Laurent Nicollin, un autre qui vit une même situation. Lui d’ailleurs est sorti, voilà quelques années, du classement annuel des fortunes de France, du magazine Challenges. A la différence de Waldmar Kita qui s’y maintient, mais qui recule en 2024 sur 2023.

Sa fortune est estimée en baisse en 2024 et il recule dans la hiérarchie

Il y a un an, sa fortune personnelle était évaluée à 750 millions d’euros. Il était alors la 169e fortune nationale. Un an plus tard l’estimation à son sujet et 100 millions d’euros inférieure et il perd 38 places dans la hiérarchie. « Depuis la vente du laboratoire Vivacy, fin 2022, le président du FC Nantes reste copropriétaire de la compagnie d’aviation Pharmacie d’affaires Valljet. Il est cité dans l’affaire des Panama Papers », écrit Challenges à son sujet.