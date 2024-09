PSG: Une ex de Téléfoot nouvelle présentatrice de PSG TV

Du changement sur le média web du PSG.

Les suiveurs du football l’ont découvert il y a quelques années dans l’émission dominicale sur TF1, Téléfoot. C’était en 2015 et pour les quelques années suivantes. Après quoi, Charlotte Namura-Guizonne a « roulé sa bosse », comme le dit l’expression consacrée sur différentes chaînes et formats, et la voilà désormais intronisé à la présentation de la chaîne PSG TV.

Charlotte Namura-Guizonne à la présentation de PSG TV

Elle prend la suite d’Ambre Godillon, la journaliste ayant rejoint dans l’été les nouvelles équipes composé par DAZN, le principal diffuseur des matchs de la Ligue 1 pour les quatre ans à venir. « Signer dans son club de cœur c’est un peu un rêve de gamine. Merci ++ à ma Ambre Godillon pour toute ta bienveillance dans ce relais. Au PSG pour son accueil et sa confiance. J’espère que tout ce qu’on prépare vous plaira. Paris est vraiment magique », sont les premiers mots de Charlotte Namura-Guizonne sur le réseau X.

Elle le dit, Charlotte Namura-Guizonne a le PSG en amour, les bios qui la racontent rapportent à son sujet qu’elle a débuté dans le monde du journalisme sportif, par des chroniques sur un média dédié au PSG. Le même où sa prédécesseuse, Ambre Godillon a elle aussi commencé.