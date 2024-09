PSG: Un nouveau sponsor à près de 5 M€ par an

Un deal à plusieurs millions d’euros pour le PSG avec l’opérateur Free.

Nous l’évoquions hier vendredi, à l’officialisation de la signature, le nouveau partenariat qui unit le Paris Saint-Germain à l’opérateur Free. Ce samedi, le journal L’Equipe donne des précisions à son sujet, en terme de durée et d’enveloppe liée à la collaboration : le deal porte sur les deux prochaines saisons et il devrait rapporter de 3 à 5 millions d’euros au club de la capitale.

Free versera de 3 à 5 M€ par au PSG sur les deux prochaines saisons

En tant qu’acteur engagé en Ligue 1 – il a des droits sur les images en proposant des temps forts des rencontres du championnat en quasi-direct -, Free s’est associé aux trois plus gros clubs de l’élite que sont le PSG donc, mais aussi l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (sans que ne soit connus les détails contractuels engageant ces deux derniers clubs).

Côté mise en pratique de ce rapprochement, Free va produire et proposer aux supporters parisiens du contenu exclusif sur sa plateforme Free Foot. Cela sera tout à la fois des reportages en inside au plus près du club et des joueurs de Luis Enrique, des live des rencontres ou des entretiens personnels avec les joueurs et le staff. L’un des objectifs visés et d’engager mutuellement les communautés des deux marques, notamment via les réseaux sociaux.