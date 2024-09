Le PSG signe avec Free

L’opérateur Free nouveau partenaire officiel du PSG.

Un nouveau partenaire officiel pour le Paris Saint-Germain. Le champion de France annonce ce vendredi, l’officialisation d’une collaboration avec l’opérateur Free, sans plus de communication ni de montant, évidemment, mais de durée non plus. Free est un opérateur associé au marché des droits de diffusion de la Ligue 1.

Free proposera du contenu exclusif lié au PSG

Via son application Free Foot, elle propose des extraits des moments des rencontres dans un mode de quasi-direct. L’accord avec le PSG va permettre à la marque du milliardaire Xavier Niel, de produire et proposer à ses abonnés du contenu exclusif lié à l’actualité et à la vie de l’équipe que coache Luis Enrique.

Des activations communes seront aussi pensées, en respectant le ton volontairement décalé de Free dans ses communications.