PSG: Toutes les fins de contrats des joueurs de Christophe Galtier

Lionel Messi sera en fin de contrat au PSG, au 30 juin prochain, mais l’Argentin aurait une option pour une saison de plus.

Ça n’est pas rien, pour ce qui concerne les deux joueurs en fin de contrat au 30 juin prochain, mais au moins cette saison, la situation est-elle pour le PSG, source de moins de tension qu’avec Kykian Mbappé. Les discussions sont ouvertes entre le board du PSG et les représentants, de Sergio Ramos d’un côté et de Lionel Messi de l’autre, pour décider de la suite à donner, au-delà de l’exercice en cours : séparation, levée d’option ou prolongation, tout est à ce stade possible. Rappelons qu’ils sont tous deux arrivés libres à Paris.

Le PSG discute avec Messi et Sergio Ramos

L’Espagnol et l’Argentin mis à part, Paris a la main sur tous les autres dossiers. Même sur celui de Hugo Ekitiké, prêté par le Stade de Reims avec option d’achat, au club de la capitale. Elle serait de 36 millions d’euros, selon L’Equipe. A moyen terme, doivent toutefois être gérés les cas de Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kimpembe, engagés jusqu’en 2024. Il serait question d’extension de bail, pour ces trois cadres de l’effectif.

Des recrues installées sur la longueur

A très long terme, le Paris Saint-Germain a blindé en longueur, toutes ses recrues de l’été (Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha et Nordi Mukiele), en négociant avec eux, des baux de la durée maximale de cinq ans, jusqu’en 2027.

Les échéances des contrats des joueurs du PSG

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison :

Sergio Ramos, Lionel Messi, Hugo Ekitiké (prêt)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024 :

Pablo Sarabia, Keylor Navas, Marco Verratti, Marquinhos, Alexandre Letellier, Timothée Pembélé, Sergio Rico, Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025 :

Juan Bernat, Neymar, Danilo Pereira, Kylian Mbappé, Warren Zaïre-Emery

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026 :

Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027 :

Renato Sanches, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha, Nordi Mukiele