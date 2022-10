PSG: Salaire, contrat, ce que le PSG proposerait à Messi pour le prolonger

Lionel Messi pourrait rester au PSG. C’est à tout le moins ce que souhaitent la direction du club.

Quel futur pour Lionel Messi ? Ce n’est pas les options qu’il manque au septuple Ballon d’or, dans son cas, c’est plutôt de bien choisir entre les opportunités offertes ; l’on parle d’un possible retour au Barça, sinon d’une extension avec le PSG, où il est sous contrat jusqu’à la fin de cette saison (avec une autre en option).

Un contrat d’un an plus un à salaire égal pour Messi au PSG

De l’autre côté des Pyrénées, la chaîne Cadena Ser penche plutôt pour l’option d’une extension de bail. Elle donne d’ailleurs des éléments liés à l’opération, qu’elle assure connaître : il serait question d’un contrat sur deux ans avec une saison en option sur les deux. Soit une échéance au 30 juin 2024, voire 2025. Côté salaire, le média avance que les conditions économiques resteraient sensiblement les mêmes. A savoir que La Pulga approche les 30 millions d’euros net annuels, sous le maillot parisien.

🚨 Informa @manucarreno 🇫🇷 Messi ya tiene sobre la mesa una propuesta de renovación del PSG 💸 Le ofrecen un contrato de 1+1 con unas condiciones económicas prácticamente idénticas a las actuales, que son 30 millones por año 📻 Ampliamos a partir de las 23.30H, en @ellarguero pic.twitter.com/16sPqSyiha — El Larguero (@ellarguero) September 29, 2022

Luis Campos veut garder son Ballon d’or argentin le temps de sa mission

Récemment interrogé par RMC, sur ses premiers mois passés au Paris Saint-Germain, Luis Campos a dit à propos de l’Argentin : « Messi, je suis très content de lui. J’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG ». Ce que Luis Campos veut, l’obtient-il forcément ? « Wait and see », nous devrions être très vite fixés…