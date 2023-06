PSG: Salaire, contrat, ce que Al-Hilal propose à Marco Verratti

L’Arabie Saoudite fait feu de tout bois sur les meilleurs footballeurs de la planète. Après avoir échoué à recruter Lionel Messi, malgré la promesse d’un salaire record dans le monde sportif, Al-Hilal a compensé par la venue du défenseur de Chelsea, Kalidou Koulibaly et espère attirer d’autres joueurs de calibre pour renforcer ses lignes. Parmi les profils visés, celui de Marco Verratti.

Pour le milieu international italien du Paris Saint-Germain, le club basé à Riyad serait disposé à offrir un contrat pour les deux prochaines saisons, à l’échéance de la fin de l’exercice 2025-2026. C’est précisément la longueur du contrat qu’il lui reste à remplir avec le champion de France, depuis la dernière extension de son bail, paraphé en décembre de l’année dernière. La différence, elle se fait sur le salaire qui va du simple au double entre le PSG et Al-Hilal.

C’est-à-dire que payé 14,4 millions d’euros brut hors bonus la saison, dans le championnat de France, Marco Verratti gagnerait jusqu’à 25 millions d’euros annuels, mais en net, en rejoignant l’Arabie Saoudite, selon des informations venues d’Italie. A 30 ans, dont onze soit presque toute une moitié de vie passée à Paris, le milieu récupérateur est à la croisée des chemins. Il pourrait quitter la France autrement qu’en allant dans le golfe, mais aussi poursuivre l’aventure dans son club, puisqu’il serait désiré de Luis Enrique appelé prochainement à diriger le collectif du PSG.

