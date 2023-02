Les 10 joueurs du PSG les mieux payés en 2023

Le PSG a (un peu) soulagé la masse de ses salaires, pour débuter 2023.

Contraint par l’UEFA et son fair-play financier, à rigoureusement contrôler toutes ses dépenses tout en élevant les recettes, le Paris SG n’a pas eu de marge de manoeuvre pour opérer sur le mois de janvier du mercato de l’hiver. En conséquence de quoi, le collectif de Christophe Galtier est demeuré inchangé, quoique amputé des services de Sarabia (parti à Wolverhampton), Ander Herrera (Athletic) et Keylor Navas (Nottingham Forest), qui soulagent la masse des salaires. Ce dernier, justement, appartenait jusqu’alors, au top 10 des joueurs les mieux payés du PSG, en 2023.

Navas a libéré le PSG du poids de son salaire

Le portier costaricien se classait septième, avec son salaire proche du million d’euros brut annuels. Paris a rien de moins que la masse salariale chargée la plus élevée du monde du football, au bilan du 30 juin dernier, elle s’élevait à plus de 700 millions d’euros. Du jamais vu dans le sport français. L’explication est triple, attribuable au trio offensif magique mais couteux, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’attaquant international français, prolongé avant l’été dernier, a paraphé un contrat plus gros qu’aucun autre athlète avant lui. Il lui vaut de gagner l’équivalent proche de 66 millions d’euros brut. Moins les primes, à la performance, d’éthique ou à la signature.

Une masse salariale et des pertes records

Les discussions qui portent sur la rénovation du bail de Lionel Messi sont d’importance pour le PSG, car pour conserver le champion du monde et quintuple Ballon d’or, fut-il désormais libéré du poids de la réussite sous le maillot de l’Albiceleste, le PSG devra encore y mettre les moyens. Les aura-t-il ? Rien n’est moins sûr, car il a bouclé sa saison 2021-2022 avec 369 millions d’euros de pertes. Cela aussi est inédit dans le sport national.

Les 10 joueurs du PSG les mieux payés en 2023

10. Juan Bernat = 8,4 M€

9. Presnel Kimpembe = 9 M€

8. Sergio Ramos = 10,2 M€

7. Gianluigi Donnarumma = 11 M€

6. Achraf Hakimi = 12,96 M€

5. Marquinhos = 14,4 M€

4. Marco Verratti = 14,4 M€*

3. Neymar = 45,6 M€

2. Lionel Messi = 38,96 M€

1. Kylian Mbappé = 66 M€

*Avant prolongation en décembre