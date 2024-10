Randal Kolo-Muani: Combien a-t-il gagné depuis qu’il joue au PSG ?

Randal Kolo-Muani traverse une zone de turbulence avec le PSG.

Son transfert à 91 millions d’euros ne met plus Randal Kolo-Muani à l’abri d’une relégation sportive. Longtemps, à la fois légitimé par le montant de l’opération pour le recruter et en même temps critiqué pour les mêmes raisons, RKM est en ballotage de plus en plus défavorable avec le PSG et pour son entraineur Luis Enrique, qui l’a sorti dès la mi-temps du match face à Nice.

Randal Kolo-Muani de plus en plus contesté au PSG

Que l’attaquant international français quitte Paris avant le terme de son contrat, fixé en 2028, n’est pas ou plus sujet tabou. Certains en viennent même à pense, qu’il ne bouclera pas l’hiver avec le bleu marine maillot de son club sur les épaules. Car, en plus de l’indemnité payée pour le recruter, l’ancien du FC Nantes et de l’Eintracht Francfort appartient au top 10 des joueurs les mieux payés du Paris Saint-Germain.

L’équivalent de 24 658 € gagnés quotidiennement

Selon L’Equipe, il avoisine un salaire annuel de 9 millions d’euros brut. Soit pour rémunération journalière, l’équivalent de 24 658 euros. Kolo-Muani a officiellement quitté l’Eintracht Francfort dans les derniers instants du marché des transferts de l’été 2023, dans la nuit du 1er au 2 septembre. Ce 8 octobre, le natif de Bondy âgé de 25 ans cumule donc l’équivalent de 10 085 122 euros bruts et hors primes individuelles et collectives en plus, avec le PSG.

C’est aussi sans les bénéfices possibles du sponsoring, lui est qui est notamment un joueur associé à la marque allemande, Adidas, qui lui fournit chaussures et textiles quand il n’est pas contraint de porter les tenues de son club.