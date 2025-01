PSG. Qui vend le plus de maillots à son nom cette saison au PSG ?

Le 29 de Barcola est l’un des maillots que le PSG vend le plus sur Foot.fr

Bien qu’il ait baissé de plus du quart depuis les départs de Messi et Neymar et désormais de Kylian Mbappé, le secteur du merchandising demeure un important domaine de recettes pour le Paris Saint-Germain. En 2024, sur l’ensemble de la saison dernière, il pèse 39 millions d’euros, c’est le plus haut total des clubs de la Ligue 1.

Les maillots représentent une part importante du business et dans le cas du Paris SG, différemment notamment de l’Olympique de Marseille qui le devance dans ce classement, les ventes se font beaucoup à l’internationale. Foot.fr a récemment révélé son palmarès des clubs qui écoulent le plus de tuniques dans son groupe cette saison 2024-2025, à la fois sur sa plateforme digitale et dans les cinq boutiques de la marque sur le territoire.

A l’étranger d’autres tirent mieux leur épingle du jeu

En complément, le site Foot Mercato (qui partage le même actionnariat que Foot.fr), a dévoilé les noms des joueurs les plus demandés par les fans qui achètent les maillots. A Paris, Bradley Barcola, Warren Zaïre Emery, Ousmane Dembelé et Vitinha composent le quatuor dominant. C’est assez rare pour être souligné mais aucune des recrues de l’été ne sont mentionnés, notamment les jeunes talents, João Neves au milieu et Désiré Doué à l’aile, pour les deux principales.

Ces performances ne valent que pour Foot.fr, il se peut donc qu’elles ne soient pas les mêmes ailleurs, à commencer par les propres espaces du web et physiques du PSG, ceux de son équipementier Nike ou des nombreux autres détaillants de France et de Navarre. Sur la région d’Asie par exemple, l’attaquant Kang-In Lee est particulièrement coté. Néanmoins, Foot.fr est suffisamment ancré dans le paysage du football français pour être source des tendances actuelles.