ASSE – Stade Rennais. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

Malheur au vaincu entre l’ASSE et le Stade Rennais.

Pour cette confrontation entre mal classés de la 21e journée de Ligue 1 entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais, les bookmakers entrevoient un duel serré mais légèrement à l’avantage des Rouges et Noirs. Si les Bretons partent favoris avec une cote de victoire 2,35, les Verts conservent leurs chances à 3,30, le match nul étant proposé à 3,45.

Dans le détail des scores envisagés, le scénario le plus probable selon les opérateurs serait un match nul 1-1 (cote 4,95). Les victoires par la plus petite des marges sont également bien cotées : le 0-1 au bénéfice du Stade Rennais à 6,10 et le 1-0 pour l’AS Saint-Etienne à la cote moyenne de 7,20.

Les bookmakers anticipent un match fermé

Du côté des buteurs, toutes les attentions se portent sur le Japonais Kyogo Furuhashi, favori des pronostiqueurs avec une cote de 2,90. A condition que son coach Habib Beye le titularise. Il devance ses partenaires en attaque Andres Gomez et Arnaud Kalimuendo, tous deux à 3,35. Du côté des Verts de Saint-Etienne, Ibrahim Sissoko, Irvin Cardona et Djylian N’Guessan sont en tir groupé avec des cotes moyennes plus ou moins équivalentes à 3,65.

Les scores fleuves semblent peu probables aux yeux des bookmakers, comme en témoignent les cotes élevées pour les scénarios prolifiques : 45,00 pour un 3-3, et jusqu’à 250,00 pour un improbable 5-5. Une indication claire que les opérateurs anticipent un match plutôt fermé entre deux équipes en quête de points dans la course au maintien.