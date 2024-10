PSG: Que gagne Dina Ebimbe avec l’Eintracht Francfort ?

Après le PSG, c’est à l’Eintracht Francfort qu’évolue désormais Eric-Junior Dina Ebimbe

Formé au PSG qui l’a lancé dans le grand bain du monde professionnel à 20 ans, c’est ailleurs désormais qu’Eric-Junior Dina Ebimbe s’épanouit. Le milieu de terrain aujourd’hui âgé de 23 ans a quitté la France et sa capitale en 2022, d’abord sous la forme d’un prêt noué avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga allemande, qui l’a définitivement recruté l’année suivante.

Eric-Junior Dina Ebimbe a définitivement quitté le PSG en 2023

L’opération a coûté 6,5 millions d’euros pour coût de l’indemnité payée au Paris Saint-Germain. Eric-Junior Dina Ebimbe s’est engagé pour l’occasion sur un contrat de quatre ans jusqu’en 2027. Il lui rapporte un salaire annuel de 1,5 millions d’euros bruts, moins les primes selon les révélations faites à ce sujet par le journal Bild, qui rapporte la grille salariale des joueurs de l’Eintracht.

Dans la 3e tranche des salaires des joueurs de l’Eintracht Francfort

Ça ne fait pas de Dina Ebimbe l’un des mieux payé du vestiaire, dominé par un autre ex du PSG en la personne du gardien Kevin Trapp à 3,5 millions la saison, mais il entre dans la troisième tranche des rémunérations au club, qui s’échelonnent par groupes des leaders payés en 3 et 3,5 millions par an, suivi des cadres à 2 millions. Et les autres où se glisse donc le natif de Stains en Seine-Saint-Denis.