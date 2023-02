PSG, Miami, Barça: Où jouera Messi la saison prochaine selon les bookmakers ?

Le futur de Lionel Messi en club se discute chez les bookmakers britanniques.

Un peu plus de quatre mois nous sépare du soir du 30 juin et de la fin du contrat actuel de Lionel Messi, avec le PSG. Il y a, entre les deux parties, des options pour continuer et une envie plus ou moins commune, car cela dépend de beaucoup de choses. Notamment de l’aspect financier. Quid alors du futur de Messi en club ? Où évoluera-t-il la saison prochaine selon les bookmakers du Royaume-Uni ?

PSG ou Inter Miami, deux options sérieuses pour Messi

A ce stade, le Paris Saint-Germain tient encore la corde, comme première option à venir. Que La Pulga prolonge au moins d’un an son aventure en France vaut une cote de 1,5. Elle est basse, donc à considérer comme sérieuse. Oui mais voilà, elle n’est pas la seule du moment. Car la MLS lui semble un jour promise, et l’Inter Miami ne serait pas contre l’engager. L’hypothèse n’est pas à écarter, elle vaut une cote de 2,5 contre un, chez les opérateurs qui proposent ce marché.

Ne pas écarter l’hypothèse d’un retour au Barça

A ne pas écarter non plus, son retour au Barça, coté à 4. Le reste est par contre beaucoup plus marginal, comme un départ à Manchester City (cote à 16), au Bayern Munich ou Chelsea (cote à 20) et plus encore à Manchester United, qui paie 25 fois la mise de départ.