Lionel Messi, un empire immobilier personnel à 30 M€

Quatre maisons en quatre pays différents pour Lionel Messi et sa famille.

Lionel Messi a ses quartiers dans de nombreux endroits du globe. A tout le moins ceux qu’il fréquente le plus : l’Europe, l’Amérique du sud et les Etats-Unis. Récemment, l’attaquant du PSG a ajouté une nouvelle maison à son portefeuille immobilier personnel, sur l’île d’Ibiza, pour un montant annoncé par la presse locale, à 11 millions d’euros. Ce qui devient alors, le bien connu le plus cher, de l’Argentin.

Ibiza, la dernière acquisition du joueur du PSG

Lequel Lionel Messi a aussi des intérêts dans l’hôtellerie, via son partenariat noué avec le groupe Majestic. Mais il est ici seulement question des maisons ou appartements à la propriété du meneur du Paris Saint-Germain. Il n’en a pas en France, depuis qu’avec sa famille, ils ont rejoint le pays, ils vivent location sur la commune de Neuilly.

Barcelone, la maison mère de la famille Messi

A Barcelone, nous avons déjà souvent évoqués, à Sportune, sa belle demeure, estimée à près de 8 millions d’euros. Messi et les siens l’ont conservé à son départ, il n’est pas rare que depuis, ils y reviennent de temps en temps, quand l’actualité sportive le leur autorise. Natif de Rosario, le septuple Ballon d’or a fait là-bas, au début de cette année 2022, l’achat d’une bâtisse à ce point imposante qu’elle a été baptisée « Forteresse », par la presse nationale.

Une « forteresse » à Rosario et un appartement acheté à Miami

Enfin, il y a son appartement à Miami dans la région Sunny Isles Beach. Il est d’une valeur de sept millions d’euros, il offre une vue panoramique à 360 degrés, sur l’ocean au lointain. L’appartement propose de nombreuses commodités comme un spa, une piscine personnelle, ou encore une grande cave à vin qui peut contenir plus de mille bouteilles. Au total, ces quatre résidences avoisinent les 30 millions d’euros en valorisation.