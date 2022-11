PSG: Les business extra-sportifs de Kylian Mbappé

Hors des terrains de football, Kylian Mbappé ne manque pas d’activités.

Il n’a que 23 ans, mais il porte le costume du businessman comme celui du footballeur, à la base de sa réussite. Hors des terrains, Kylian Mbappé entretient l’héritage en s’adonnant à d’autres activités entreprenariales. Le magazine Capital s’est intéressé à cet autre aspect de la carrière professionnelle de l’attaquant du PSG.

Hors du PSG et des terrains, plusieurs sociétés lui sont associées

Lequel a déjà des univers bien ciblés, qui s’inscrivent dans la continuité de son sport. Notamment les deux marques KM Mode et KM Edition. La première décline son logo sur des vêtements, des casquettes en particulier. L’autre a débouché sur la sortie d’une bande dessinée sous les traits de Faro et titrée, « Je m’appelle Kylian », qui le raconte.

Zebra Valley « deale » avec la ligue de basket le plus puissante au monde

Le champion du monde officie aussi dans la production de contenu. Il a, à cet effet, créé la société Zebra Valley. Au commencement de l’été dernier, elle a notamment signé un contrat de plusieurs années, avec la puissante NBA. Dans la même veine, mais sur un domaine plus tourné vers l’audiovisuel, existe depuis l’hiver 2020, la société Saziley Prod, qui Fayza Lamari, la mère du footballeur, pour unique actionnaire.

Des intérêts dans la licorne française, Sorare

S’y ajoutent encore Ohzora, la société civile immobilière familiale, créée en 2020 et Kewjf, pour la gestion des droits d’image du joueur né à Bondy. Enfin, dans un registre différent de participation à levées de fonds, Kylian Mbappé est entré au mois de juin dernier, au capital de Sorare, la marque da fantasy football avec ses cartes NFT des meilleurs athlètes. Antoine Griezmann pour autre international français a lui aussi participé, au tour de table et Lionel Messi les a plus récemment rejoins.